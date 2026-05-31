Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig play-out
Hentbol Erkekler Süper Lig play-out 10. haftasında Rize Belediyespor ile Köyceğiz Belediyespor arasındaki maç, konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi. Kararın Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından duyurulacağı bildirildi.
Yenişehir Spor Salonu'nda saat 13.00'te oynanması planlanan müsabakaya konuk ekip çıkmadı.
Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor karşılaşmasının sonucuna ilişkin kararın Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından ilerleyen zamanda duyurulacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal