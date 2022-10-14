Dibe vurmasının sebebi ortaya çıktı! Doktoru, Ronaldo'nun psikolojik hastalığının ismini verdi

Manchester United'a transfer olmasının ardından kariyeri dibe vuran Cristiano Ronaldo'nun üzgün ve mutsuz tavırlarının arkasındaki sır perdesi aralandı.

RONALDO DEPRESYONDA

Geçtiğimiz aylarda ikiz çocuklarından birini doğumda kaybeden Cristiano Ronaldo'nun bu olayı aşamadığı belirtildi. Portekizli yıldızın psikoloğu Jordan Peterson, Ronaldo'nun depresyonda olduğunu aktardı.

YAŞADIĞI AĞIR KAYIB FUTBOLA ODAKLANMASINI ENGELLİYOR

Peterson yaptığı açıklamada, "Evine gittim ve yaklaşık iki saat konuştuk. Gelecekte ne istediği ve karşılaştığı bazı engeller hakkında sohbet ettik. Cristiano Ronaldo depresyondan muzdarip ve terapi istiyor. Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp." ifadelerini kullandı.