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Ermal Krasniqi, Amed Sportif Faaliyetler formasıyla taraftarları gururlandırmak istiyor

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Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi Ermal Krasniqi, yeşil-kırmızılı formayı giymekten mutluluk duyduğunu belirterek, taraftarları gururlandırmak için her maçta ve antrenmanda en iyisini yapacaklarını söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi, yeşil-kırmızılı formayı giymenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, taraftarları gururlandırmak için her maçta ve her antrenmanda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülü açıklamada Krasniqi, kendisine gösterilen sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti.

Amed Sportif Faaliyetler formasını giymenin büyük bir gurur olduğunu ifade eden Krasniqi, takıma katkı sağlamak ve kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Yeşil-kırmızılı taraftarlar hakkında daha önce de güzel şeyler duyduğunu aktaran Kosovalı futbolcu, şöyle konuştu:

"Taraftarlarımızın harika olduğunu ve bizi her maç desteklediklerini duydum. Biz de onlar için her şeyimizi vereceğiz. Elbette onları mutlu etmek istiyoruz. Hedefimiz birçok maçı kazanmak. Bu kulüp için, taraftarlarımızı gururlandırmak için mücadele edeceğiz. Kulübü en iyi yere getirmek için her antrenmanda ve her maçta yüzde yüzümüzü vereceğimize söz veriyorum."

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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