Köşk'e Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yatırımı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçede gerçekleştirdiği spor yatırımlarına bir yenisini ekledi. Köşk'e değer katacak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesinde çalışmalar başladı.

Soğukkuyu Mahallesi'nde yapım çalışmalarına başlanan 950 metrekare kapalı alana sahip, Köşk'ün ilk yarı olimpik yüzme havuzu olma özelliği taşıyan tesisin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. İlçenin bir hayalini daha gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Köşk Belediyesi olarak spor ve sporcuların her zaman yanında olduk. Spor alanında önemli yatırımları ve projeleri hayata geçirdik. Yapımına başladığımız Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz da bu çerçevede önemli yatırımlarımızdan başında geliyor. İlçemizde uzun süredir hayalini kurduğumuz Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu en kısa zamanda tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Geleceğin şampiyon yüzücüleri hu havuzda yetişecek inşallah" diye konuştu. - AYDIN