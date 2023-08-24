Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Doğanspor Miniklerini Ziyaret Etti

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Doğanspor bünyesinde eğitim alan çocukları ziyaret ederek her birine isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Doğanspor bünyesinde eğitim alan çocukları ziyaret ederek her birine isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Köşk Belediyesi tarafından Çarşı Mahallesi'nde hizmete açılan halı sahada, Doğanspor bünyesindeki miniklerle bir araya gelen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, çocuklara forma sürprizi yaptı. Çocuklarla bir süre sohbet eden ve oyunlarına katılan Başkan Güler'in elinden formalarını alan çocuklar, mutluluklarını gizleyemedi. İsimlerinin yazılı olduğu formalarına kavuşan gençler ise sürpriz için Başkan Güler'e teşekkür etti.

Ziyaret sonrası Başkan Güler, "Bizim Çocuklar" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun iş tempomuzun arasında Köşk Belediye Doğanspor bünyesinde eğitim alan her biri pırıl pırıl yavrularımızla bir araya geldik, onlar için hazırlattığımız formaları takdim ettik. Onların mutluluğu bizlere günün yorgunluğunu unutturdu. Yüzlerinden tebessüm hiç eksik olmasın inşallah" ifadelerine yer verdi.

Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Güler'e Doğanspor Başkanı İlyas Doğan eşlik etti. - AYDIN