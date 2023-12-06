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Körfez Belediyesi Çocukları Cimnastik Sporuyla Buluşturuyor

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Körfez Belediyesi, ücretsiz spor akademileri ve kurslarıyla çok sayıda çocuğu cimnastik sporuyla buluşturuyor. Cimnastik branşında çalışmalar devam ederken, kurslara yoğun talep olduğu belirtiliyor.

Körfez Belediyesi, ücretsiz spor akademileri ve kurslarıyla çok sayıda çocuğu cimnastik sporuyla buluşturuyor.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün cimnastik branşında çalışmalar devam ediyor. Antrenör Sinem Karakaynak nezaretinde 150 kayıtlı çocuğun eğitimleri sürerken, kurslara yoğun talep olduğu belirtildi.

Cimnastik kursunda ilk etapta küçük yaş gruplarına esneklik, kordinasyon, kas grupları ve kuvvet bazında 2 yıllık eğitim verilerek, sporcular altyapısını hazırlanıyor. Tekvando, karate, kick boks gibi diğer branşlara daha yatkın ve yeteneği olanlar tespit edilip yönlendiriliyor. Cimnastik dalında gelişen, çok yetenekli olanlar ve gelecek vaat edenler de tespit edilip, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde lisansları çıkartılarak cimnastiğe devam ettiriliyor.

Hafta sonu 13.00 ve 16.00 saatleri arasında Körfez Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan cimnastik eğitimlerinde şu an öncelikle 2018 doğumlu çocuklarla çalışmalar yapılıyor. 2024 yılı ocak ayından itibaren de 2019 doğumlu çocukların kayıtlarını almaya başlanacağı kurslar hafta sonu 3 grup halinde yapılıyor.

Diğer taraftan Körfez Belediyesi Spor Akademileri ile ilçedeki çocuklara ve gençlere, sportif bütün imkanlar sağlanarak alanında uzman eğitmenler tarafından 16 branşta eğitimler veriliyor. Ayrıca Spor Akademileri'nde sportif yetenekleri olan çocuklar ve gençler tespit edilerek, Körfez Belediye Gençlerbirliği Spor Kulübü başta olmak üzere spor kulüplerine yönlendirilip ileri seviyede yetiştirilmeleri sağlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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