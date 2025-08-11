Kore Ligi'nde Türk Bilardocular Başarı Gösterdi

KORE Ligi'nde 7 Türk Bilardocu yarışıyor. Son şampiyonada Semih Saygıner 3'üncü, Burak Haşhaş 5'inci oldu.

Saygıner, 2025-2026 Kore profesyonel bilardo ligi NHCard Pba Charity Championship etabını 5 galibiyet bir mağlubiyet ile 3'üncü olarak bitirdi . 61 yaşındaki Saygıner'in bu sezon önünde 7 bireysel turnuva daha var. 19 yaşındaki genç sporcu Burak Haşhaş ise bu turnuvada çeyrek finale kadar oynadığı maçları domine ederek geldi. Çeyrek finalde bilardonun efsane ismi İspanyol Daniel Sanchez'e mağlup olarak turnuvayı 5'inci sırada bitirdi.

Bilardo dünyasının en zor ligi olarak kabul edilen Kore'deki PBA Profesyonel Bilardo Liginde 7 profesyonel Türk sporcu yarışıyor. Semih Saygıner ve Burak Haşhaş'ın yanı sıra Murat Naci Çoklu, Lütfi Çenet, Savaş Bulut, Can Çapak ve Adnan Yüksel Türkiye'yi temsil ediyor. Tüm müsabakalar Kore ulusal bilardo kanalında ve sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlanıyor. Kore'de toplam 10 milyon aktif oyuncu ve 40 000 bilardo kulübü bulunuyor ve büyük kitlelere ulaşan bilardo sporu her geçen gün büyümeye devam ediyor.