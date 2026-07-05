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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sabah antrenmanını tamamladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan çalışmada ısınma, rondo ve koşu yer aldı.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sahada iki grup halinde dönüşümlü olarak yapılan ısınmayla başladı. 5'e 5 jokerli rondo ve topla oyun ile devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde salonda gerçekleştirecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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