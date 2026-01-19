Haberler

ikas Eyüpspor: 1-1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 18'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor, 90+5'te Muleka'nın kafa golüyle eşitliği sağladı.

Hasan DÖNMEZ/KONYA,

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Orhun Aydın Duran

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır,- Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme (Dk.55 Arif Boşluk), Andzouana(Dk.79 Melih Bostan), Jevtovic(Dk.55 Berkan Kutlu), Bjorlo, Muleka, Svendsen(Dk. Enis Bardhi), Deniz Türüç, Umut Nayir

İKAS EYÜPSPOR: Jankat,- Onguene, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Arda Yavuz(Dk.64 Radu), Baran Ali, Legowski(Dk.82 Raux Yao), Umut Bozok(Dk.82 Sadia), Pintor(Dk.64 Angel Torres), Metehan Altunbaş(Dk.77 Calegari), Taşkın İlter

GOLLER: Dk.90+5 Muleka ( Konyaspor ) Dk.50 Metehan Altunbaş (İkas Eyüpspor )

SARI KARTLAR: Onguene, Baran Ali Gezek (İkas Eyüpspor )

Süper Lig'in 18'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı İkas Eyüpspor'a 1-1 berabere kaldı.

17'nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Deniz Türüç'ün şutunu kaleci uzaklaştırdı.

20'nci dakikada Svendson'un ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında topa gelişine vuran Umut Nayir'ın şutunu kaleci uzaklaştırdı.

40'ıncı dakikada Deniz Türüç'ün içeriye ortasında Bjorlo'nun şutunu defans çizgiden çıkardı.

50'nci dakikada Legowski'nin ceza alanı sağ tarafından ortasında Baran Ali'nin şutunu kaleci uzaklaştırmak istedi. Boşta kalan topa vuran Metehan'ın şutu ağlarla buluştu: 0-1.

75'inci dakikada topla birlikte ceza alanına ilerleyen Torres'in şutu az farkla üstten auta çıktı.

90+5'de Berkan'ın ceza alanı sol tarafından içeriye ortasında Melih Bostan'ın şutu defanstan sekti. Topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi

Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı

90+5'te kahreden gol! Galibiyeti saniyelerle kaçırdılar
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe'de yedinci ayrılık yolda

Atletico Madrid talip oldu! Yedinci ayrılık yolda