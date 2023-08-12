Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic: 'Bireysel hatalar yaptık, maç berabere bitti'

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, İstanbulspor karşısında bazı pozisyonlarda bireysel hata yaptıklarını söyleyerek, kalecileri Bernardoni'nin son dakikada penaltı atışını kurtarmasıyla maçtan 1-1 berabere çıktıklarını aktardı.

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında iç sahada İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 2 taraf için de olabildiğince gergin bir maç yaşandığını ifade eden Stanojevic, "İlk dakikadan itibaren maça çok ciddi bir baskıyla başladık. Kaleciyle birlikte oyun kurmaya çalıştılar fakat buna elimizden geldiğince engel olmaya çalıştık. Yeterince disiplinliydik ve rakip yarı sahada olabildiğince top kapabildik. Fakat bazı pozisyonlarda bireysel hatalara girdik ve maalesef ki rakip defans çizgisini çok fazla geçemedik. Netice beraberlik olsa da şans da diyebiliriz. Burada bir penaltı söz konusuydu. Fakat kalecimiz sayesinde beraberlikle sonuçlandı. Rakip yarı sahada olabildiğince pozisyona girdik. Fakat burada bitiriciliğimizi artırmamız gerekiyordu. Atakları bitirmemiz gerekiyordu" diye konuştu. - KONYA