Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe maçının ardından istifa sinyali verdi

Deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1'lik ağır bir skorla mağlup olan Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada istifa sinyali verdi.

"BAŞKANLA KONUŞUP GEREĞİNİ YAPACAĞIM"

Karşılaşmanın ardından kısa bir konuşma yapan Keleş, "Konyaspor camiasından özür diliyorum. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Başkanla konuşacağım. Gereğini yaparım" dedi.

YENİ ADAY ÖMER ERDOĞAN

7-1'lik yenilgiyi hazmedemediğini söyleyen Keleş, "Yakışmadı. Ne bana, ne Konyaspor'a. Hazmedemiyorum. Sorumluluk bana ait. Özür diliyorum. Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Gereği neyse yapacağım" şeklinde konuştu. Konyaspor'da Hakan Keleş yerine Ömer Erdoğan ile görüşüldüğü öne sürüldü.