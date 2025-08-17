Konyaspor, Süper Lig'de İki Maçta İki Galibiyetle Başladı

Konyaspor, Süper Lig'de İki Maçta İki Galibiyetle Başladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek, sezonun ilk iki maçında 2'de 2 galibiyet elde etti. İlk maçında Eyüpspor'u 4-1 yenerek yola çıkan yeşil-beyazlılar, 6 puana ulaştı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda 2'de 2 galibiyetle yoluna devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı evinde 3-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta da Eyüpspor deplasmanında 4-1'lik farklı skorla galip gelen yeşil-beyazlılar, ilk 2 maçını 6 puanla tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, 2 maçta 7 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü. - KONYA

