Haberler

Konyaspor'da Steven Caulker, İlhan Palut'un ekibine dahil oldu

Konyaspor'da Steven Caulker, İlhan Palut'un ekibine dahil oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, İngiliz futbolcu Steven Caulker ile sözleşme imzaladı. Caulker, Konyaspor'un Teknik Direktörü İlhan Palut'un ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Konyaspor, Steven Caulker ile sözleşme imzaladı. Teknik Direktör İlhan Palut'un teknik ekibine dahil olan Caulker, yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Konyaspor'da İngiliz vatandaşı Sierra Leone eski milli takım futbolcusu Steven Caulker, Teknik Direktör İlhan Palut'un teknik ekibine dahil oldu. Futbolculuk kariyerine Tottenham altyapısından başlayan Caulker; kariyerinde Liverpool, Southampton, Cardiff City gibi kulüplerde 100'den fazla Premier Lig maçına çıktı. Steven Caulker, Süper Lig'de ise Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Karagümrük formaları giydi. Son olarak 2025 yılında İzlanda temsilcisi Stjarnan'da transfer olan Caulker, bu kulüpte hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Steven Caulker'a hoş geldin diyor, görevinde başarılar dileriz" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı

Annesi de paraya para demeyecek
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı