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Konyaspor, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Konyaspor, Slovenya'daki üçüncü etap kampında antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular yenileme çalışması yaptı. Yarın yapılacak hazırlık maçı için hazırlıklar tamamlanıyor.

Konyaspor, Slovenya'daki üçüncü etap kampında bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Udinese Calcio takımı ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Oyuna sonradan giren ve süre almayan futbolcular, serbest ısınma ve pas çalışması ile başlayan antrenmanı taktik çalışma ve şut-gol çalışması ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, Slovenya kampının üçüncü hazırlık maçında yarın saat 18.00'de NK Brinje Grosuplje ile karşı karşıya gelecek.. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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