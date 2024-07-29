Konyaspor, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Slovenya'daki üçüncü etap kampında bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Udinese Calcio takımı ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Oyuna sonradan giren ve süre almayan futbolcular, serbest ısınma ve pas çalışması ile başlayan antrenmanı taktik çalışma ve şut-gol çalışması ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, Slovenya kampının üçüncü hazırlık maçında yarın saat 18.00'de NK Brinje Grosuplje ile karşı karşıya gelecek.. - KONYA