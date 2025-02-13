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Konyaspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki idmanda futbolcular hücum-savunma organizasyon ve şut çalışması yaptı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İki gruba ayrılan futbolcular, hücum-savunma organizasyon ve şut çalışması yaptı. İdman, taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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