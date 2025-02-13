Konyaspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İki gruba ayrılan futbolcular, hücum-savunma organizasyon ve şut çalışması yaptı. İdman, taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını devam edecek. - KONYA