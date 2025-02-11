Konyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıkları çerçevesinde antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenman kuvvet çalışmaları ile devam etti.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Gruplara ayrılan futbolcular, kuvvet çalışması yaptı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor