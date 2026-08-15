Konyaspor'da İlk Maç Hezimeti: Eksikler Görüldü

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik sorumlu Ersan Parlatan, eksiklikleri gördüklerini ve bunun üzerine çalışmalaya devam edeceğini söyledi.

Parlatan, maçın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın ilk yarısının dengeli geçtiğini dile getirdi.

İkinci yarı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Parlatan, "Maalesef bizim açımızdan talihsiz bir penaltı kararı. Tabii ki üzgünüz. İlk maçımızda kendi seyirci önünde daha iyi psikoloji elde etmek isterdik. İkinci devre özellikle daha iyi bir futbol ortaya koyabilirdik. Eksiklerimizi de gördük, bunun üzerinden çalışmalarımız devam edecek. Kafamızı kaldıracağız. Daha iyi çalışacağız ve inşallah daha iyi skorlar alacağız." diye konuştu.

Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor'da yardımcı antrenör Ekrem Dağ ise Konya deplasmanından 3 puanın almanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

İlk yarı dengeli oyunla gol arayışı içinde olduklarını anlatan Dağ, "İkinci devre giren oyuncular çok katkı verdi. Kazandığımız penaltıyla da maçı kazanmayı hak ettik. İkinci devreye bakarsak, oyunu domine ettiğimiz için hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Mutlu şekilde evimize dönüp Samsun maçına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA