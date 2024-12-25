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Konyaspor, olağanüstü seçim kararı aldı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, yönetim kurulu kararıyla olağanüstü seçim kararı aldı. Yeşil-beyazlılarda başkanlık görevini bir yılı aşkın süredir Ömer Korkmaz yürütüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, bu akşam yönetim kurulunun yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.

TARİH DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, bu akşam yapmış olduğu toplantıda Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

KULÜBÜN BAŞKANI YAKLAŞIK 1 YILDIR ÖMER KORKMAZ

Konyaspor'da 27 Kasım 2023 tarihinden bu yana Ömer Korkmaz başkanlık yapıyor. Korkmaz, yeşil-beyazlı takımda 2013-2017 yılları arasında futbol şube sorumlusu olarak da görev yapmıştı.

Konyaspor, olağanüstü seçim kararı aldıKonyaspor Başkanı Ömer Korkmaz

KONYASPOR'UN LİG'DEKİ DURUMU

Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Yeşil beyazlılar, topladığı 20 puanla 11. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 23 Elazığ FK'yı (4-0), Kepezspor'u (9-0) ve Karacabey Belediyespor'u (1-0) saf dışı bırakarak gruplara kalmayı başardı.

Konyaspor, olağanüstü seçim kararı aldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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