Konyaspor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Tek Antrenmanla Devam Etti
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 3. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde günü tek antrenmanla tamamladı. Murat Kurum Tesisleri'ndeki antrenman, kuvvet çalışmasıyla başlayıp 5'e 2 ve savunma-hücum çalışmasıyla devam etti ve çift kale maçla sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Trendyol Süper Lig 2026-2027 Sezonu 3. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Konyaspor, günü tek antrenmanla geride bıraktı.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. 5'e 2 ve savunma-hücum çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı