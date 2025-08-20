Konyaspor, Jackson Muleka'yı Kadrosuna Kattı

Konyaspor, Jackson Muleka'yı Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvette görev yapan 25 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Muleka ile Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Standard Liege, Kasımpaşa, Beşiktaş ve son olarak Al-Kholood Kulübünde oynayan Muleka, 15 kez Kongo Milli Takımı'nda forma giydi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir

CHP'den istifa eden başkanın sözleri AK Partilileri coşturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi camide tartışma yaratan görüntü

Tarihi camide skandal görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.