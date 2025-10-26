Haberler

Konyaspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Konyaspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Gençlerbirliği, 4 maç aradan sonra ilk kez kaybetti.

  • Konyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
  • Konyaspor'un golleri 45+2. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Enis Bardhi tarafından atıldı.
  • Gençlerbirliği'nin golü 28. dakikada Oğulcan Ülgün tarafından atıldı.
  • Gençlerbirliği oyuncusu Thalisson Kelven 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.
  • Gençlerbirliği dört maç sonra ilk kez kaybetti ve 9 puanda kaldı.
  • Konyaspor üç maç sonra galibiyet alarak 14 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-1 kazandı.

3 GOLLÜ MAÇTA GÜLEN KONYASPOR

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Enis Bardhi kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 28. dakikada Oğulcan Ülgün attı. Ev sahibinde Thalisson Kelven, 90+7. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

4 MAÇ ARADAN SONRA KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte dört maç aradan sonra kaybeden Gençlerbirliği 9 puanda kaldı. Konyaspor, ligde 3 maç aranın ardından galibiyetle tanışarak 14 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor, Samsunspor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlasını sürerken patlamamış top mermisi buldu

Tarlasını sürerken karşılaştığı manzara şok etti
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Tarlasını sürerken patlamamış top mermisi buldu

Tarlasını sürerken karşılaştığı manzara şok etti
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı

İsrail'den o ülkenin iki noktasına saldırı!
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi

Galatasaray'a geri düşmek de fark etmedi! 3 golle 3 puan
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay dönemi sona erdi

Türkiye'de 11 maçta 2 kez kazanan teknik adamla yollar ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.