Konyaspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-1 kazandı.

3 GOLLÜ MAÇTA GÜLEN KONYASPOR

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Enis Bardhi kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 28. dakikada Oğulcan Ülgün attı. Ev sahibinde Thalisson Kelven, 90+7. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

4 MAÇ ARADAN SONRA KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte dört maç aradan sonra kaybeden Gençlerbirliği 9 puanda kaldı. Konyaspor, ligde 3 maç aranın ardından galibiyetle tanışarak 14 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor, Samsunspor'u ağırlayacak.