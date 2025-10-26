Konyaspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Gençlerbirliği, 4 maç aradan sonra ilk kez kaybetti.
- Konyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
- Konyaspor'un golleri 45+2. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Enis Bardhi tarafından atıldı.
- Gençlerbirliği'nin golü 28. dakikada Oğulcan Ülgün tarafından atıldı.
- Gençlerbirliği oyuncusu Thalisson Kelven 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.
- Gençlerbirliği dört maç sonra ilk kez kaybetti ve 9 puanda kaldı.
- Konyaspor üç maç sonra galibiyet alarak 14 puana yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-1 kazandı.
3 GOLLÜ MAÇTA GÜLEN KONYASPOR
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Enis Bardhi kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 28. dakikada Oğulcan Ülgün attı. Ev sahibinde Thalisson Kelven, 90+7. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
4 MAÇ ARADAN SONRA KAYBETTİ
Bu sonuçla birlikte dört maç aradan sonra kaybeden Gençlerbirliği 9 puanda kaldı. Konyaspor, ligde 3 maç aranın ardından galibiyetle tanışarak 14 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor, Samsunspor'u ağırlayacak.