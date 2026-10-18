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Konyaspor, Gençlerbirliği maçı için İlhan Palut yönetiminde antrenmana çıktı

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Konyaspor, Gençlerbirliği maçı için İlhan Palut yönetiminde antrenmana çıktı
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Konyaspor, 25 Ekim Pazar saat 16.00'da Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda Enis Destan takımdan ayrı çalışırken, hazırlıklar 20 Ekim Salı saat 18.00'de sürecek.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda; Amed Sportif Faaliyetler maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Enis Destan'ın takımdan ayrı çalıştığı antrenman, sahada ısınma ve 5'e 2 ile başlarken çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, 20 Ekim Salı günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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