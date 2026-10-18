Konyaspor, Gençlerbirliği maçı için İlhan Palut yönetiminde antrenmana çıktı

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda; Amed Sportif Faaliyetler maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Enis Destan'ın takımdan ayrı çalıştığı antrenman, sahada ısınma ve 5'e 2 ile başlarken çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, 20 Ekim Salı günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı