Konyaspor, Gaziantep FK'yı 3-0 Mağlup Ederek Sezona İki İkiyle Başladı

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Gaziantep Fk'yı 3-0 mağlup etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Konyaspor'un tarihinde üçüncü kez ilk iki maçı kazanarak sezona başladığını hatırlatarak, "İlk haftayı, ilk deplasman sonrasında evimizde oynadığımız ilk müsabakayı, kazanarak başlamak istiyorduk. Teknik detay dışında bence kazanma isteğimizi sahaya yansıttığımız ve kazandığımız bir maç oldu. Eyüpspor deplasmanı sonrası o maçın daha anlamlı hale gelebilmesi adına iç sahada kazanmamız gerekiyordu. Bunun için de ortaya çok ciddi mücadele, efor koyan, oyuna giren girmeyen bütün oyuncularımı yürekten kutluyorum. Ayaklarına sağlık. Konyaspor, tarihinde sanırsam üçüncü kez sezona ikide iki yaparak başlıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'ANLAMLI BİR GALİBİYETTİ'

Anlamlı bir galibiyet olduğunu ifade eden Recep Uçar, "Çok değerli, anlamlı bir galibiyet. Bundan dolayı tekrar tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazı ilkler var, Ndao 1000'inci golümüzü attı. Ondan dolayı kulüp tarihine geçti. Çok özveriyle çalışıyor. İyi niyetli çalışıyor. Kampı da iyi geçirdi. Bunu da hak ediyordu, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eylül ayında A Milli Futbol Takımı'nın maçının Konya'da oynanacağını hatırlatan Uçar, "Eylül başında buraya milli takım geliyor. Sizler gibi bizim de birçok oyuncumuz milli takıma göz kırpıyor. Adil bugün gene asistle devam etti. İnanılmaz özverili mücadelesinin yanında, geçen hafta gol, bu hafta asist ilave etti. Umarım çocuklar emeklerinin karşılığını alırlar. Sahadaki yerli olarak başlayan bütün oyuncularımızın aslında birçok şeyi hak ettiğini düşünüyorum. Umarım da onların bu emekleri, azimleri, mücadeleleri karşılığını bulur, bulacağını da düşünüyorum. Eylül ayındaki maçta en azından bir, iki oyuncumuzun sahada görmek beni, sizleri ve bütün Konya şehrini mutlu edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

İSMET TAŞDEMİR: ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ YAPTIK

Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Konyaspor'u tebrik edip, "İyi maçtı, kırılma anları çok oldu bizim adımıza. İlk haftaya göre çok daha pozisyona girdiğimiz, çok daha pozisyon ürettiğimiz, ama son vuruşu yapamadığımız bir karşılaşma oldu. Kırılma anlarında genelde ibre Konyaspor'a döndü. Biz orayı kıramadık. Dolayısıyla kıramayınca da ikinci golü yedikten sonra oyun tamamen koptu. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık. Ama yetmedi. Konyaspor'u tebrik ediyorum" dedi.

Görüntü Dükümü:

- Recep Uçar açıklama

- İsmet Taşdemir açıklama