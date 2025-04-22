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Konyaspor - Galatasaray Maçına VAR Ataması

Konyaspor - Galatasaray Maçına VAR Ataması
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Maçta Video Yardımcı Hakem olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün oynanacak Konyaspor- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray, bugün saat 20.30'da Konya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk oturacak. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev alacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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