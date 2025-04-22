Konyaspor - Galatasaray Maçına VAR Ataması

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün oynanacak Konyaspor- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray, bugün saat 20.30'da Konya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk oturacak. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev alacak. - İSTANBUL