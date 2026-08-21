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Konyaspor, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın son antrenmanını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdi. Murat Kurum Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayıp, çabukluk-çeviklik ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.30'da Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın son çalışmasını yaptı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 ile başladı. Çabukluk-çeviklik ile devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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