Konyaspor, Fahrudin Omerovic ile sözleşme imzaladı
Konyaspor, Hakan Keleş'in yerine teknik direktör olarak Fahrudin Omerovic'i seçti ve sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. İmza törenine Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz da katıldı.
Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktör görevine Fahrudin Omerovic'i getirdi. Deneyimli teknik direktörle yarım sezonluk anlaşma yapan yeşil-beyazlılar, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. İmza törenine Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuzda uzun yıllar antrenör olarak görev alan Fahrudin Omerovic'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KONYA