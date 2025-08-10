Konyaspor, Eyüpspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti

Konyaspor, Eyüpspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Konyaspor, Eyüpspor'u Pendik Stadyumu'nda konuk etti. Maçın ilk yarısı, Konyaspor'un Umut Nayir'in iki golü ve Enis Bardhi'nin penaltısı ile 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Pendik Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler, topla ceza sahasına ilerleyerek arka direğe ortasını yaptı. Draguş'un gelişine vuruşunda kaleci Bahadır topu çelmeyi başardı.

5. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasına ortasında Umut Nayir kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

21. dakikada Andzouana'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu iyi yükselen Umut Nayir, kafayla topu filelere yolladı. 0-2

31. dakikada hakem Batuhan Kolak VAR uyarısıyla kenara çağrıldı. Eyüpspor ceza sahasındaki pozisyonu izleyen Kolak, Ndao'nun vuruşunda Claro'nun elle oynadığını belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Enis Bardhi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

39. dakikada Draguş'un ceza sahası dışı solundan ayak dışıyla yaptığı ortada Emre Akbaba, röveşata vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Temel, Özcan Sultanoğlu

Eyüpspor: Berke Özer, Talha Ülvan, Robin Yalçın Luccas Claro, Nihad Mujakic, Melih Kabasakal, Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Emre Akbaba, Denis Draguş, Mame Thiam

Yedekler Halil Yeral, Emir Ortakaya, Halil Akbunar, Umut Bozok, Mete Kaan Demir, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Yalçın Kayan, Prince Ampem, Hamza Akman

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Alassane Ndao, Danijel Aleksic, Enis Bardhi, Melih İbrahimoğlu, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muhammet Tunahan Taşçı, Pedro Henrique, Marius Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Calusic, Melih Bostan, Morten Bjorlo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Umut Nayir (dk. 5 ve 21), Enis Bardhi (dk. 33) (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var
Balıkesir'deki deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı! İşte ilk görüntüler

Enkaz altında kalanlar var, ekipler seferber oldu
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum
Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı

Deprem sırasında büyük panik! İşte o anlar
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı

1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.