Konyaspor evinde Galatasaray'a 4-0 yenildi; Palut hızlı toparlanma istedi

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından, konumlarının belli olduğunu, iyi durumda olmadıklarını belirterek, "Hemen çok çabuk bir şekilde toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor evinde karşılaştığı Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Dengeli bir maç başlangıcı, maça asla kötü başlamadık. Aslında bunu ilk yarı süresince de söyleyebilirim ama iki tane duran top golü yedik. Geçen hafta nasıl attıysak bu hafta da biz iki tane duran top golü yedik. ve ona rağmen ilk yarının en az 2-1 bitmesi gerekiyordu ki hem Galatasaray biraz 2-1'in rahatsızlık duygusunu tatsın hem de biz bir coşku kazanalım. İkinci yarı işte bu duygularla çıktık. Değişiklikler yaptık fakat daha ne olduğunu anlamadan 4-0 oldu maç. İlk yarı daha iyisini yapabilirdik. En azından gol bulabilirdik, oyunda kalabilirdik. İkinci yarı şansımızı kullanmaya çalışırken skor bir anda önlenemez, geri çevrilemez pozisyona geldi. Nedir farkı bu kadar bugün oluşturan? Sahada gözle görülebilecek bir hız farkı vardı. İnanılmaz tempolu oyuncular hem koşularla hem de uzun metrajlı driplinglerle bizi çok zorladı. Hız konusunda karşılık vermekte inanılmaz zorlandık. Kime yenilirseniz yenilin kötüdür. Üzülüyoruz ama hemen bu maçı unutmamız lazım. Çünkü ders alınacak çok nokta bile olmayan bir karşılaşmaydı. Erken koptu, erken çekildik oyundan. Konumumuz belli, iyi durumda değiliz. Hemen çok çabuk bir şekilde toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı