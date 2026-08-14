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Konyaspor, Enis Destan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor, Enis Destan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Konyaspor, genç forvet Enis Destan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, genç forvet Enis Destan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu. Yeşil-beyazlıların internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Enis Destan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Altınordu Akademi'de futbol hayatına başlayan Enis Destan, Trabzonspor, Warta Pozna, Hull City ve Westerlo kulüplerinde forma giydi. Enis Destan, yeşil-beyazlı ekipte 94 numaralı formayı terletecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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