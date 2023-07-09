Konyaspor, Endri Çekiçi ile Yollarını Ayırdı
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Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor, sağ kanat oyuncusu Endri Çekiçi'nin takımdan ayrıldığını duyurdu. Çekiçi'ye iki sezon boyunca verdiği hizmetler için teşekkür edildi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor'da sağ kanat oyuncusu Endri Çekiçi ile yollar ayrıldı.
Konyaspor, Ankaragücü'nden 29 Temmuz 2021'de 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu Endri Çekiçi'nin takımdan ayrıldığını bildirdi.
Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Endri Çekiçi! Yeşil-beyaz formamızı iki sezon boyunca terleten Endri Çekiçi'ye teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Basir Gülüm - Spor