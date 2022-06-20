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Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, mobilizasyon ve core ısınma ile başladı. Dar alanda oyunla devam eden çalışma, aerobik koşu ile sona erdi. İdmana izinli olan futbolcular katılmazken, Abdülkerim Bardakçı takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü gözetiminde çalıştı. Öte yandan kulübün altyapı takımlarında forma giyen Azat Toprak, Mevlana Halis Erdoğdu, Abdülsamet, Oğuzhan Şahin Uzun, Çağdaş Şendur, Ataberk Karababa ve Ozan Özşen antrenmanda yer aldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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