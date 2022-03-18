Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı şoku - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı şoku

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı şoku

İttifak Holding Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe maçı öncesi sakatlandı.

İttifak Holding Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe maçı öncesi sakatlandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Sağ uyluk üst iç kısmında ağrıları olan oyuncumuz Abdülkerim Bardakçı'nın yapılan tetkikleri sonucunda Adduktor kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

Sport Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda 55 puanla 2'nci sırada yer alan Konyaspor, pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde hazırlık çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte sakatlık şoku yaşandı. Ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakçı'nın sağ uyluk kısmında yırtık tespit edildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Sağ uyluk üst iç kısmında ağrıları olan oyuncumuz Abdülkerim Bardakçı'nın yapılan tetkikleri sonucunda Adduktor kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.


Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı şoku

Demirören Haber Ajansı / Spor

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title