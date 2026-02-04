Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor'da beklenen ayrılık resmen gerçekleşti.

ÇAĞDAŞ ATAN İLE YOLLAR AYRILDI

Konyaspor, 89 gün önce göreve getirilen 45 yaşındaki teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Tümosan Konyaspor'a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz." denildi.

9 MAÇTA DA GALİBİYET ALAMADI

Konyaspor'un başına geçmesinin ardından ligde 9 maça çıkan Çağdaş Atan, bu karşılaşmalarda sahadan galibiyetle ayrılamadı. Atan yönetiminde 9'u lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 12 maça çıkan Konyaspor, sadece kupadaki 3 maçı kazandı.