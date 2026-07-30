Konyaspor, Chidozie Awaziem'i renklerine bağladı

KONYASPOR, Nijeryalı milli futbolcu Chidozie Awaziem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Yeşil- beyazlı ekip stoper Chidozie Awaziem ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Futbol hayatına Porto'da başlayan Awaziem; Nantes, Çaykur Rizespor, Leganes, Boavista, Alanyaspor, Hajduk Split, Cincinnati, Colorado ve Nantes takımlarında forma giydi. Awaziem, takımda 15 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı