Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, Beşiktaş'ı ağırladı ve karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta yaşanan önemli dakikalar da detaylandırıldı.

Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada derin pasla savunma arkasına sarkan Oliveira kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Ersin topa hakim oldu.

19. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Moreno'nun sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada Hadziahmetovic'in sağ kanattan ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta Zaynutdinov'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

36. dakikada Zaynutdinov'un sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte Muleka kafa vuruşunu yaptı, yerden de seken top üstten dışarı gitti.

45+1. dakikada Rosier'in pasıyla sağ kanattan ceza sahası içinde buluşan Rashica topu kale önüne çevirdi. Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken ter bir vuruş yaparak topu kendi kalesine gönderdi. 0-1

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez

Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz, Oğulcan Ülgün, N'Zonzi, Soner Dikmen, Guilherme, Oliveira, Moreno

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Muric, Cicaldau, Yunus Mallı, Prip, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Rak, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Rashica, Zaynutdinov, Muleka, Aboubakar

Yedekler: Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Cenk Tosun, Chamberlain, Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bailly, Onana, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Uğurcan Yazğılı (dk. 45+1 k.k.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Rashica, Amartey (Beşiktaş) - KONYA