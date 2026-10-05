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Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını Murat Kurum Tesisleri'nde sürdürdü

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Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını Murat Kurum Tesisleri'nde sürdürdü
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Konyaspor, 11 Ekim Pazar günü Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig 7. hafta maçının hazırlıklarını Murat Kurum Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda milli takımlardan dönen Arthur Masuaku ve Yhoan Andzouna da yer aldı.

Konyaspor, 11 Ekim Pazar günü Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig 7. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda; milli takımlarından dönen oyuncular Arthur Masuaku ve Yhoan Andzouna da yer aldı. Isınma ve 5'e 2 ile başlayan antrenman, topla oyunlarla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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