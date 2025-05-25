Konyaspor, Alanyaspor'a 2-1 Yenildi
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. İlk yarıda Hwang ve Yusuf Özdemir golleriyle Alanyaspor öne geçti, Konyaspor'dan Umut Nayir ikinci yarıda bir gol atarak durumu 1-2 yaptı. Maçta Oğulcan Ülgün kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor sahasında, Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Guilherme'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Umut Nayir'in düzgün şutunda top ağlarla buluştu. 1-2
64. dakikada Hwang'in ara pasında ceza alanında topla buluşan Cordova'nın şutunda kaleci Deniz başarılı oldu.
71. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Kramer'in kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Konyaspor: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Bazoer (Oğulcan Ülgün dk. 78), Calusic (Yasir Subaşı dk. 69), Ndao (Melih Bostan dk. 86), Melih İbrahimoğlu, Bjorlo (Kramer dk. 45+1), Guilherme, Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Kaan Akyazı dk. 69), Umut Nayir
Yedekler: Egemen Aydın, Prip, Abdurrahman Üresin, Boranijasevic, Keyta
Teknik Direktör: Recep Uçar
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Vilhena (Makouta dk. 73), Hwang (Arda Usluoğlu d. 86), Cordova (Enes Keskin dk. 86)
Yedekler: Batuhan Yavuz, Umut Toy, Efecan Karaca, İslam Aydın, Balkovec, Yusuf Can Karademir, Yusuf Karagöz
Teknik Direktör: Joao Pereira
Goller: Hwang (dk. 38), Yusuf Özdemir (dk. 40) (Alanyaspor), Umut Nayir (dk. 52) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Oğulcan Ülgün (dk. 84) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Lima, Fatih Aksoydk, Aliti, Richard (Alanyaspor), Umut Nayir, Kramer, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho (Konyaspor) - KONYA