Konya haber | Arabam.com Konyaspor maçının ardından

Transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirten Korkmaz, "Takımın bir bütçesi var ve bu bütçeye göre oyuncularla görüşülüyor. O oyuncuları da ben beğenmiyorum. Oynamayan ya da genç oyuncular yerine takımdaki oyuncuları değerlendiriyorum. Bu bir şikayet değil. Bunu bilerek buradayım" dedi.