Konya'da Puanlı 1. Etap Veledrom Pist Yarışı Gerçekleştirildi

Konya'da "Puanlı 1. Etap Veledrom Pist Yarışı" Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirildi.

Milli takımlardan ve 8 kulüpten 66 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışın startını Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin verdi.

Şahin, pist bisikleti branşında yetenekli sporcular yetiştirmek ve uluslararası şampiyonalarda zirveye çıkmak için Konya Olimpik Veledromu'ndaki çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, pist yarışları sonunda dereceye girenlere madalyalarını takdim etti.