Konya'da Bilek Güreşi Yarışmalarında 3 Lise Öğrencisi Derece Elde Etti
Konya'da düzenlenen bilek güreşi yarışmalarında Tuğba Nur Dağ, Fatmanur Harmancı ve Ahmet Elli isimli üç lise öğrencisi derece kazandı. Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, öğrencilere tebriklerini iletti ve bölge turnuvasında başarılar diledi.
Konya'da düzenlenen bilek güreşi yarışmalarında 3 lise öğrencisi derece elde etti.
Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, müsabakalarda iki kolda derece elde eden lise öğrencileri Tuğba Nur Dağ, Fatmanur Harmancı ile Ahmet Elli'yi tebrik etti.
Yavuz, öğrencilerin katılacakları bölge turnuvasında başarılar diledi.
Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Spor