Konya'da Bilek Güreşi Yarışmalarında 3 Lise Öğrencisi Derece Elde Etti

Konya'da düzenlenen bilek güreşi yarışmalarında 3 lise öğrencisi derece elde etti.

Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, müsabakalarda iki kolda derece elde eden lise öğrencileri Tuğba Nur Dağ, Fatmanur Harmancı ile Ahmet Elli'yi tebrik etti.

Yavuz, öğrencilerin katılacakları bölge turnuvasında başarılar diledi.