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Konferans Ligi'nde Trabzonspor, Freiburg karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı

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UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Freiburg ile karşılaşıyor; ilk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Freiburg'un golünü 14. dakikada Kübler attı, Trabzonspor ilk yarıyı geride tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Alman ekibi Freiburg ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Freiburg'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Matanovic'in kafa vuruşunda kaleci Onana'dan dönen topu takip eden Kübler, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

29. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.

40.dakikada Saviolo'nun sol taraftan ortasında topu önüne alan Mohamed Salah'ın penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sender Saga

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Mendy, Muçi, Saviolo, Mohamed Salah, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydın, Bouchouari, Ozan Tufan, Melih Kabasakal, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren, Oğuzhan Ertem

Teknik Direktör: Thomas Reis

Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Kalou Irie, Goto, Grifo, Matanovic

Yedekler: Huth, Jung, Scherhant, Höler, Suzuki, Beste, Yamamoto, Berkay Yılmaz, Treu, Günter, Rosenfelder, Tarmutzer

Teknik Direktör: Julian Schuster

Gol: Kübler (dk. 14) (Freiburg)

Sarı kart: Saviolo (Trabzonspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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