Alana koltuk değnekleriyle gitti! Muslera, depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı

Fernando Muslera, depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı. Nef Stadı'na gelen Uruguaylı eldivenin koltuk değnekleriyle ayakta durduğu görüldü.

MUSLERA DA YARDIM ÇALIŞMALARINA KATILDI

Spor camiası depremzedeler için yardım kampanyalarına devam ederken, Galatasaray'da bölgeye en fazla yardımı götüren kulüplerin başında geliyor. Futbolcuların da omuz verdiği çalışmalara sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Fernando Muslera da katıldı.

KOLTUK DEĞNEKLERİNDEN YARDIM ALARAK AYAKTA DURDU

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Fernando Muslera, yürürken koltuk değneklerinden yardım alıyor. Deneyimli eldivenin, yardım çalışmalarına destek olmak için de koltuk değnekleriyle geldiği görülürken, depremzedeler için gösterdiği bu çaba takdir topladı.