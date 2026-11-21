Kocaelisporlu oyuncu Uğur Kaan Yıldız, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum, hocamızın istediğini yaptık ve maç aslında bizim avcumuzun içindeydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelisporlu oyuncu Uğur Kaan Yıldız, "İki takımı da kutluyorum çok iyi mücadele oldu. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum, hocamızın istediğini yaptık ve maç aslında bizim avcumuzun içindeydi. Ama ne yazık ki 2 puanı kaybeden biz olduk. İçeride takım arkadaşlarımızla maçı değerlendirdik. Şimdi bu maçın defteri kapandı, önümüzde gerçekten çok zorlu bir Çorum deplasmanı var, ona en iyi şekilde hazırlanıp buraya 3 puanla dönmüş olacağız. Bir parantez de taraftarımıza açmak istiyorum maçın başlama düdüğünden sonuna kadar çok güzel atmosfer oluşturdular bize, onların desteğini hissettik. Onları üzgün gönderiyoruz evlerine bunun için özür dileriz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı