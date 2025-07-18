Kocaelispor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Kocaelispor, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına sürdürüyor. Antrenmanlarda futbolcular, kondisyon ve taktik çalışmaları yapıyor.

Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Yeşil-siyahlı ekip, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde idmana çıktı.

Isınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan antrenmanlar, top kapma, pas, pres, minyatür kale ve tam saha maçlarıyla devam etti.

Futbolcular, ayrıca kondisyon ve taktik çalışmaları da yaptı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
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