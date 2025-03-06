Kocaelispor ve Ümraniyespor Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Soukou ve Cihat Çelik golleriyle takımlar birer puanı paylaştı.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada orta sahadan Muharrem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Markao'nun kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
28. dakikada ceza sahası önünde karambolde topla buluşan Markao'nun şutunda top Mustafa'nın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
29. dakikada beyaz noktanın başına geçen Oğulcan'ın şutunda kaleci Übeyd gole izin vermedi.
44. dakikada orta alanda kaptığı topla rakip ceza sahasına hızla ilerleyen Benny'nin pasında ceza sahası içinde Soukou meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
69. dakikada Tarkan'ın kısa pasında ceza sahası dışında topla buluşan Cihat Çelik, yerden sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1
85. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Joao'nun vuruşunda Gökhan'ın müdahalesi sonrası top yan direkten oyun alanına geri döndü.
Hakemler: Gürcan Hasova, Kemal Elmas, Özcan Sultanoğlu
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Samet Yalçın (Tarkan Serbest dk. 58), Vukovic (Onur Öztonga dk. 67), Muharrem Cinan (Yunus Emre Gedik dk. 58), Ahmet Oğuz, Pedrinho, Oğulcan Çağlayan, Rivas ( Cihat Çelik dk. 58), Markao (Mesut Can Tunalı dk. 75)
Yedekler: Batuhan Şen, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Mendes, Barış Alıcı
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Hoti (Bardhi dk. 72), Serkan Göksu, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Furkan Apaydın (Eduardo Joao dk. 78), Soukou, Oğuz Yıldırım (Ali Turap Bülbül dk. 72), Emre Kaplan, Sousa (Barış İkincier dk. 85), Cavare
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Onur Yıldırım, Yusuf Sertkaya, Mehmet Güneş, Batuhan Çelik, Atalay Babacan,
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Goller: Soukou (dk. 44) (Ümraniyespor), Cihat Çelik (dk. 69) (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Ahmet Oğuz (dk. 60) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Hoti, Bardhi (Ümraniyespor), Appindangoye, Mesut Can Tunalı, Mendes (Kocaelispor) - KOCAELİ