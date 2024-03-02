Üye Girişi
Haberler

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: Beraberlik hak edilen bir sonuçtu

Güncelleme:

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Erzurumspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, beraberliğin hak edilen bir sonuç olduğunu belirtti. Geliştirmeler yapılması gerektiğini söyleyen Gürsel, takımın daha güvenli ve pozitif bir oyun sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, berabere kaldıkları Erzurumspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, iki taraf için de beraberliğin hak edilen bir sonuç olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 25. Haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "İçerde dışarda fark etmeden kazanmamız maçlara çıkıyoruz. Oyuna baktığımızda tabii ki kazanacak oyunu daha ortaya koyamıyoruz takım olarak. Yani geçen haftaya göre daha dirençli bir oyun vardı. Sahada daha iyi duran ama ofansif anlamda oyunun üstünlüğünü alma anlamında pas kalitesi anlamında oyunu tutup topun bizde kalması anlamında yeteri kadar yeteri seviyede değildik. Bu yönlerimizi geliştirmemiz lazım. Gereksiz çok geri basını yaptık. Bu da biraz herhalde özgüvenle alakalı içinde bulunduğumuz iki üç haftadır maç kazanamamamızın verdiği bir özgüven sorunu var tabii sahada. İkinci yarıda son bölümde iki tane net pozisyon yakaladık yani bir gol atsaydık bir sıfır kazanabilirdik o gollerden biri ama maçın geneline bakarsak beraberlik iki takım için de hak edilen bir sonuçtu. Kendimize baktığımızda oyun olarak geliştirmemiz gereken çok yön var. Şu anda lig üçüncüsü olan bir takımın daha güvenli, daha pozitif sahada durması lazım. Fiziksel olarak dediğim gibi geçen haftaya göre bir tip daha iyiyiz ama oyunsal anlamda inşallah bunu da adım adım istediğimiz oyuna sahip koymak için çalışmaları yapacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi olacak" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Gürsel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kopuk dizisi hangi gün? Kopuk dizisi nerede, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? SAKARYASPOR – MANİSA FK CANLI: Sakaryaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Manisa FK canlı yayın linki! HATAYSPOR – FENERBAHÇE CANLI: Hatayspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Hatayspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor - Manisa FK maçı nereden izlenir? Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek? Yedigün hangi ülkenin? Yedigün boykot listesinde var mı, israil malı mı? Nottingham Forest - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nottingham Forest - Liverpool maçı nereden izlenir? GADDAR OYUNCULARI KİMDİR? Gaddar oyuncu kadrosunda kimler var? Gizem Arıkan'ın sevgilisi kim? Gizem Arıkan nişanlandı mı, kimle nişanlandı? Zeytinburnu belediyesi hangi parti? Zeytinburnu belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Bir Dağ Masalı filmi hangi şehirde, ilde çekildi? MSÜ SINAVINDA TELEFON YASAK MI? MSÜ telefon serbest mi, telefon sokuluyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title