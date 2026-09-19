Kocaelispor, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-0 yendi; İnan, hak edilmiş galibiyet dedi

KOCAELİSPOR, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep Fk'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak açıklamalarda bulundu.

Milli ara öncesi önemli bir maça çıktıklarını belirten Selçuk İnan, "Beklemediğimiz eksikler, sakatlıklar, şanssızlıklar ve bugün seyircinin de az desteği. Hepsi bir arada olunca bu maç daha da zorlaştı. Önemli oyuncuları olan bir takım Gaziantep. İlk yarı beklediğim gibi geçti. Çünkü iki takım da çekimser başladı. Birbirini tartarak oynamaya başladılar. Defansif duruş daha önemliydi, öyle gördüm. Daha şiddetli baskılar yapmamız, önde daha fazla adamla oynamamız gerekiyordu. İlk yarıda kısmen yaptık. İlk yarıya genel baktığımızda istediğimiz oyunu yansıtamadık. İkinci yarı ise bunun tam tersi oldu. Oyuncular istediğimiz her şeyi sahada gösterdi. Her şey istediğimiz düzeyde oldu. İkinci yarıdaki oyunla çok önemli ve hak edilmiş galibiyet oldu. Oyuncularımı mücadeleleri ve kazandıkları için tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.

ORHAN AK: BURADAN ÇIKARACAĞIMIZ ÇOK DERSLER VAR

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak ise mağlubiyet nedeniyle üzgün olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Atamadığımız goller var. Maalesef bugün atamayana atarlar hikayesi yaşandı. Çok üzgünüz. Buradan çıkaracağımız çok dersler var. Maçta her anı yaşamanız lazım. Yediğimiz kötü bir gol, ardından geçiş golü yedik. İlk golden sonra çok kırıldık. O süreç bize hiç yakışmadı. Şimdi milli takım arası var. Eksiklerimizi tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz. 1-0'dan sonra Kocaelispor'un yaslanacağını tahmin ediyorduk, geçiş oyununa dönecekti. Biz de orada daha güçlü ve ofansif oyuncuları sokmalıydık ki 1-1'i yakalayabilelim. Nitekim öyle de oldu. Biz de ofansif oyuncular sokmak ve o riskleri almak zorundaydık. İkinci gol de çok ekstra bir vuruştu. O riskleri aldık ama bulamadık, değerlendiremedik. Aslında bizim için 1-0'dan sonra reaksiyon vermek zorundaydık. Çünkü orada kırılmalar oldu ama bu şekilde olmaması lazımdı. Çok kötü yenilen bir golden sonra oyuncular kırılmayı yaşadı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı