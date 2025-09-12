Haberler

Kocaelispor, Serdar Dursun ile Sözleşme İmzaladı

Kocaelispor, Serdar Dursun ile Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, süper lig tecrübesine sahip santrafor Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dursun, İran ekibi Persepolis FC'den transfer oldu.

KOCAELİSPOR, tecrübeli santrafor Serdar Dursun (33) ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, İran ekibi Persepolis FC ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kente gelen Serdar Dursun, Körfez Burunga Tesisleri'nde Kocaelispor Başkanı Recep Durul eşliğinde kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Körfez temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Serdar. Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli santrafor Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Alanyaspor formalarını terletmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi

Galatasaray'ın yıldızını Atletico Madrid'e istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü

Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.