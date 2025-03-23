İBB seçime gidiyor! Tutuklanan Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

İBB seçime gidiyor! Tutuklanan Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı

26 yıldır CHP'nin elinde olan ilçeye kayyum atandı
Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı: İstikrar için her türlü aracı kullanacağız

Banka yöneticilerini olağanüstü toplayan MB'den "istikrar" mesajı
Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına damga vuran 'Mansur Yavaş' protestosu

Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına "Mansur Yavaş" protestosu damga vurdu

Kocaelispor Şenliği: Taraftarlar Unutulmaz Anlar Yaşadı

Kocaelispor Şenliği: Taraftarlar Unutulmaz Anlar Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, düzenlediği şenlikte taraftarlarına eğlenceli anlar yaşattı. Yüzlerce sporseverin katıldığı etkinlikte futbolcular Markao ve Furkan Gedik de yer aldı.

Kocaelispor, düzenlediği şenlik ile taraftarlarına unutulmaz anlar yaşattı. Markao, Furkan Gedik ve Onur Öztonga'nın da katıldığı şenliğe genç yaşlı demeden yeşil siyah sevdalıları akın etti. Markao da taraftarlarla çiftetelli oynadı.

Bugün 12.00'de başlayan ve saat 18.00'e kadar süren Kocaelispor Şenliği'ne yüzlerce sporsever katıldı. Genç yaşlı demeden yeşil-siyah sevdalıları şenliğe gelerek gönüllerince hem eğlendi hem de Markao, Furkan Gedik ve Onur Öztonga ile bol bol fotoğraf çektirdi. Şenlikte yüz boyama etkinliği ve şut çekme etkinliği düzenlendi. Kocaelispor bandosunun da eşlik ettiği etkinlikte futbolcu kartları hediye edilirken, çarkıfelek ile sürpriz ödüller de sahiplerini buldu. Markao'nun da taraftarlarla oynadığı çiftetelli, güzel görüntülere sahne oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title