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Kocaelispor, Pendikspor'u 3-0 Mağlup Etti

Kocaelispor, Pendikspor'u 3-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Oğulcan Çağlayan iki gol atarken, Furkan Gedik de maçın son dakikalarında skoru belirledi.

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Yiğit Arslan, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Appindangoye, Yunus Emre Gedik (Dk. 67 Muharrem Cinan), Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa (Dk. 45 Tarkan Serbest), Pedrinho, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 67 Vukovic), Mendes (Dk. 89 Furkan Gedik), Samet Yalçın, Markao (Dk. 73 Ahmet Sağat), Oğulcan Çağlayan

Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz (Dk. 83 Murat Akça), Sequeirra, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Hasan Kılıç, Enes Keskin (Dk. 65 Topalli), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Del Valle, Eze

Goller: Dk. 53 ve Dk. 84 Oğulcan Çağlayan, Dk. 90+3 Furkan Gedik (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 12 Eze (Siltaş Yapı Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 43 Yunus Emre Gedik, Dk. 73 Ahmet Oğuz, Dk. 87 Samet Yalçın (Kocaelispor), Dk. 21 Enes Keskin, Dk. 38 Berkay Sülüngöz (Siltaş Yapı Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
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